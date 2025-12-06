Netflix收購華納兄弟　業界憂影視業職位減薪資降　損內容多樣性

串流平台Netflix宣告與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）達成協議，將以720億美元（5616億港元）收購華納兄弟（Warner Bros.），包括其旗下電影和電視工作室、HBO Max和HBO。儘管這筆交易被普遍視為Netflix的重大勝利，但美媒指業界擔憂在Netflix可能「獨大」的情況下，影視產業的職位數目、薪資會下降，然後對消費者推高價格，並減少觀眾可觀看內容數量和多樣性。



美媒報道，代表荷里活編劇的美國編劇工會周五表示，「全球最大的串流媒體公司吞併其最大的競爭對手之一，正是反壟斷法旨在防止的情形。」編劇工會亦稱，「此次收購將導致職位減少、薪資下降、娛樂從業人員工作條件惡化、消費價格上漲等問題，並減少所有觀眾可觀看的內容數量和多樣性。」

2022年6月22日，法國康城，康城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity）期間，華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery）的標誌亮相。（Reuters）

近年來，美國娛樂產業經歷一系列動盪。 2010年代末期，製片廠的整合加速導致獲准開拍的項目數量減少，新冠疫情更導致製作停擺數月，迫使項目推遲或取消，造成數千人失業。

同時為利用更低的勞動成本和稅收優惠，愈來愈多電視和電影製作項目被轉移至美國以外地區進行。所有這些舉措都導致娛樂經濟迅速萎縮，不少人也開始擔心擬議中的Netflix收購會進一步侵蝕從業者的就業保障。