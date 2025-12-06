特朗普斡旋簽署停火協議僅一天後　民主剛果再燃戰火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月4日在華盛頓主持儀式，見證剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）與盧旺達兩國總統正式簽署和平協議。然而，民主剛果東部5日就再度爆發戰事，盧旺達支持的反抗軍表示遭到政府軍攻擊。



路透社引述反抗軍組織M23表示，忠於政府的部隊正在發動大規模攻擊。該組織今年佔領了民主剛果東部兩座最大城市，且不受華盛頓協議的約束。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，圖為特朗普見證盧旺達與民主剛果簽署和平協議。（Reuters）

M23稱，民主剛果的盟友、鄰國布隆迪（Burundi）軍隊連續三天向北基伍省和南基伍省（North Kivu and South Kivu）的村莊發動空襲，造成婦女兒童死亡、平民受傷，房屋、學校和醫療中心被摧毀。

民主剛果政府軍則表示，他們沒有以平民為目標，但衝突仍在繼續，並且盧旺達軍隊正在進行空襲。

就在前一天，民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）在特朗普斡旋下，於美國首都華盛頓簽署儀式，正式確立兩國在今年6月於美國斡旋下達成的協議，包括永久停火、解除不屬於國家控制的武裝以及經濟合作框架等。

2013年12月，剛果民主共和國軍隊在北基伍省巡邏（Reuters）

分析人士稱，美國的外交努力暫停了民主剛果東部戰事的升級，但未能解決核心問題，該國和盧旺達均未履行6月所做的承諾。