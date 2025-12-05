特朗普見證盧旺達民主剛果簽署和平協議　看好美國經協議開發礦產

中非國家盧旺達與剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）今年6月在美國斡旋下達成和平協議。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月4日在剛更名的「特朗普和平研究所」中主持儀式，見證兩國總統正式簽署和平協議，旨在停止民主剛果東部持續數十年的摩擦，並看好美國能依據協議框架以開發當地的關鍵礦產。



特朗普表示，簽署儀式正式確立兩國在今年6月於美國斡旋下達成的協議，包括永久停火、解除不屬於國家控制的武裝以及經濟合作框架等，他還看好兩國會遵守協議框架，強調美國會派出公司到兩國開採稀土礦物，「每個人都會賺到好多錢（Everybody is going to make a lot of money）」。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，圖為特朗普見證盧旺達與民主剛果簽署和平協議。（Reuters）

特朗普先是在白宮會見民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame），隨後分別來到「特朗普和平研究所」出席儀式。

美媒引述政府官員指，和平協議的核心條款之一將為美國開啟部份關鍵礦產資源，同時推進能源合作，預料協議還會吸引數十億的西方投資，協議還包括釋放囚犯、重新安置難民以及為數以百萬計因衝突而流離失所的人提供人道援助等。