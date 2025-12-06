美國邊境巡邏隊：將向非法入境者收取5000美元「逮捕費」

美國邊境巡邏隊長班克斯（Michael Banks）12月4日在社交平台發文指，將向非法進入美國的人士收取5000美元（約38925港元）的「逮捕費」（apprehension fee）；「逮捕費」適用於所有14歲及以上、被逮捕，並被認定為未經授權越境且不符合入境資格的人。



據彭博社報道，徵收「逮捕費」已獲國會批准，並納入特朗普總統的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）。《大而美法案》包含數十億美元的移民執法資金。

美國邊境巡邏隊長班克斯發文宣布向非法移民收取「逮捕費」：

班克斯在X上表示：「這條信息適用於所有非法移民，無論他們從哪裏越境、在美國待了多久、目前身在何處，或是否正在辦理移民手續。」

2025年12月5日，美國邊境巡邏隊長班克斯（Michael Banks）在社交平台發聲明指，將向非法進入美國的人士收取5000美元（約38925港元）的「逮捕費」（apprehension fee），「逮捕費」適用於所有14歲及以上、被逮捕，並被認定為未經授權越境且不符合入境資格的人。（Reuters，X@USBPChief）

過去一年，在美國西南邊境被捕的非法越境人數大幅減少，下降到1960年代以來的最低月度水平。據美國國土安全部統計，11月份美國邊境巡邏隊在美墨邊境逮捕約7300人，較10月份略有下降。