美國擬取消新生兒乙肝疫苗接種建議　特朗普下令對標國際最佳做法

美國政府周五（12月5日）同步推動兩項疫苗政策調整，美國免疫實務諮詢委員會（ACIP）投票決定取消新生兒全面接種乙型肝炎疫苗的建議，同時總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令檢討本國兒童免疫計劃與其他已開發國家的接種標準對齊。



ACIP以多數贊成通過決議，廢除長期實施的新生兒乙型肝炎疫苗全面接種政策，改為採用醫患共同決策模式。該委員會負責向美國疾病管制與預防中心（CDC）提供建議，其決議將影響全國疫苗接種指導方針。

此舉立即引發專業領域強烈反響。參議院協助委員會主席、路易斯安那州（Louisiana）共和黨人卡西迪（Bill Cassidy）直言：「這項疫苗接種計劃的改變是一個錯誤」，實施新生兒普種政策以來，年新增病例從兩萬例降至不足二十例，若廢除接種建議，病例數恐將再次上升。

同日，特朗普表態贊成廢除接種建議，並簽署備忘錄，要求檢討現行兒童免疫計劃是否與同行發達國家的最佳做法保持一致。白宮一份文件指出，若經科學評估證實他國實踐方案更為完善，衛生部門與美國疾病管制與預防中心應據此更新修訂本國接種指南。

根據香港衛生署網站顯示，在慢性乙型肝炎流行的地區，大部份患者是經母嬰傳播感染乙型肝炎，而接種乙型肝炎疫苗是預防乙型肝炎母嬰傳播的重要措施。因此港府自1988年起實施兒童普及乙型肝炎疫苗接種計劃，所有初生嬰兒於出生時均會在醫院接種第一劑乙型肝炎疫苗，其後分別於一個月及六個月大時，接種第二及第三劑疫苗。當局形容，此舉能大大減低感染乙型肝炎病毒的風險。