路透社：美國防部要求歐洲主導北約傳統防務 設限期2027年前
撰文：莊勁菲
出版：更新：
路透社12月5日報道，美國國防部官員本週在華盛頓告訴多國外交官，指美國希望歐洲在2027年前接管北約（NATO）的大部份傳統防禦能力，範圍包括從情報到導彈。由於這限期相當緊迫，令一些歐洲官員認為不切實際。
據包括一名美國官員在內的五位知情人士透露，本週在華府舉行的一次會議上，美國國防部負責監督北約政策的工作人員和幾個歐洲代表團傳達這一訊息。
報道指，將這項責任由美國轉移到北約的歐洲成員國，將極大地改變美國作為戰後聯盟的創始成員國，與其最重要的軍事夥伴的合作方式。
會議上，國防部官員指出，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，華府對歐洲在提升防禦能力方面的進展仍不滿意。
報道指出，目前尚不清楚2027年的最後限期是否代表特朗普政府立場，抑或只是部份國防部官員的觀點。華府內部對於美國在歐洲應扮演的軍事角色有重大分歧。
據報道，美國官員告訴歐洲官員，若不能在2027年限期前達成指標，美國可能會停止參與一些北約防務協調機制。
多位歐洲官員表示，2027年的最後限期很不現實，因為歐洲要在短期內取代美國的某些能力，需要的不僅僅是資金和政治意願。此外，北約盟國還在採購想要的武器方面，遇上訂單積壓的問題，儘管美國官員鼓勵歐洲購買更多美國製物資，但一些最受青睞的美製武器和防禦系統，如果現在訂購，可能需要數年才能交付。
