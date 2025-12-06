歐盟外交代表回應美國安戰略批評：美仍是最大盟友　歐洲應更自信

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯卡拉斯（Kaja Kallas）週六（12月6日）在卡塔爾多哈（Doha）論壇上回應美國在最新《國家安全戰略》對歐方的批評，強調「美國仍然是我們最大的盟友」，同時呼籲歐洲應更自信。



此番表態意在回應白宮週五（5日）發布的新《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告。該報告指責歐盟監管過度、「缺乏自信」、因移民而面臨「文明消亡」，稱美國的目標是「幫助歐洲糾正其當前的發展軌跡」，並稱歐洲可能失去可靠盟友地位。

卡拉斯承認批評中有「一些事實」，指歐洲長期低估自身實力，尤其在應對俄羅斯時，「我們應該更有自信，美國仍然是我們最大的盟友」。

2025年12月6日，歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）（中）出席第23屆多哈論壇（REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa）

她試圖淡化文件帶來的影響，重申跨大西洋聯盟穩固性，「我認為我們在某些問題上並非總能達成一致，但我們應該一致」，稱雙方雖有分歧但基本原則不變。

卡拉斯在談及烏克蘭問題時表示，對基輔施壓非長久之計，獎勵侵略行為將導致惡性循環。美烏官員本週末正在邁阿密就結束俄烏戰爭談判，華盛頓被曝有意推動基輔以領土妥協換取有限安全承諾。