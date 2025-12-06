美國國安戰略促日韓大加防衛費　韓媒憂引發與中國磨擦

美國白宮公布《國家安全戰略》（National Security Strategy），當中表明要求日本、韓國大幅增加防衛費，發展能夠威懾對手的能力，韓媒12月6日分析指，韓國正奉行務實外交政策，努力維持與中國的穩定關係，韓國方面擔憂該些與安全有關的行動可能會引發與中國的磨擦。



2025年11月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮東廳發表講話（Reuters）

韓聯社文章指，美方在《國家安全戰略》強調希望韓國及其區域盟友為維護印太地區的海上安全作出貢獻，而美國政策的焦點一直包括中國對南海、東海的領土主張，以及在台海的活動。

布魯金斯學會高級研究員呂寅曄（Andrew Yeo）指，雖然沒有點名中國，但很明顯地，特朗普希望包括韓國在內的盟友支持其在「第一島鏈」的威懾戰略。

美國白宮發布《國家安全戰略》（文件截圖）

文章指，美方文件明確呼籲亞洲盟友協助保衛具有重要戰略意義的島鏈，但韓國方面擔憂，韓國的安全活動可能會使韓難以集中精力威懾朝鮮，並可能引發與中國的磨擦。韓國正奉行務實外交政策，中國是韓國在貿易方面、推動朝鮮無核化外交的關鍵夥伴，韓國努力在日益複雜的地緣政治格局中尋求平衡，以維持與中國的穩定關係。

韓聯社又指，美國《國家安全戰略》內缺乏對朝鮮半島無核化的政策內容，引發外界關注華府是否繼續把朝鮮核議題放在排序較低的位置。