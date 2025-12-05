美國國安戰略點名台灣重要性　倡加強護第一島鏈　促日韓加防衛費

美國白宮公布《國家安全戰略》（National Security Strategy），當中在談到台灣時，點名台灣問題的重要性，稱美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為，又指要建立一支能夠抵禦在「第一島鏈」（First Island Chain）任何地區發生侵略的軍隊。該份文件指要求日本、韓國大幅增加防衛費，專注於發展能威懾對手的能力。



2025年11月27日，適逢美國感恩節，總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體交談。（Reuters）

這是特朗普第二任期發布的首份《國家安全戰略》，在有關「遏止軍事威脅」的部份上，文件指從長遠來看，維持美國的經濟和科技優勢是遏制和防止大規模軍事衝突的最可靠途徑。

文件稱，台灣問題屬焦點，部份原因是台灣在半導體生產領域佔據主導地位，但更主要原因是台灣提供通往「第二島鏈」（Second Island Chain）的直接通道，並將東北亞、東南亞分割成兩個不同區域，全球三分之一航運每年都要經過南海，這對美國經濟有重大影響，因此遏制圍繞台灣的衝突，在理想情況下是透過保持軍事優勢，是當務之急。

美國白宮發布《國家安全戰略》（文件截圖）

美方稱將繼續堅持長期以來對台灣的聲明政策，意味美國不支持任何單方面改變台海現狀的行為。

倡加強護「第一島鏈」

文件又指將建立一支能夠抵禦在「第一島鏈」任何地區發生侵略的軍隊，同時稱美國軍隊不能、也不應獨自承擔這任務，盟友必須加大投入，更重要是必須實際履行承諾，為集體防禦作出更多貢獻。

在過去外界討論中，「第一島鏈」被指包括沖繩、台灣、菲律賓等；「第二島鏈」以關島為中心；「第三島鏈」則以夏威夷為中心。

美方在文件續指，美國的外交努力應著重於敦促「第一島鏈」的盟友和夥伴允許美軍更便捷地使用其港口和其他設施，增加自身國防開支，最重要是投資於旨在威懾侵略的建設，使第一島鏈沿線的海上安全問題互相關聯，同時增強美國及盟友阻止任何企圖奪取台灣或形成對美方極為不利軍事力量平衡的能力。

美方要求包括日本和韓國在內的盟國大幅增加防衛費在國內生產毛額（GDP）的佔比，稱特朗普堅持要求日本、韓國承擔更多責任，必須敦促兩國增加國防開支，專注於發展威懾對手、保護「第一島鏈」所需的能力。