英法德烏首腦下周一會面商俄烏和平　澤連斯基稱美方通話具實質性

美國與俄羅斯談判代表團早前在莫斯科就事關俄烏和平的28點計劃進行會談，烏克蘭代表日前來到美國與有份參與美俄會談的代表進行磋商。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月6日表示，與美國代表有進行「實質性」通話，決定繼續與美方合作以達至和平。另一方面，結束訪華行程的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，下周一將在英國倫敦與英法德烏領袖會面商討俄烏局勢。



澤連斯基在社交平台發文，指今次與美國代表進行通話討論多項事務以及確保結束戰爭的要點，稱烏方就與美方進行後續談判的步驟與形式達成共識，強調正等待與美方進行磋商的烏方代表，與自己親述會談細節。

馬克龍也在社交平台發文表示，他將會與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、德國總理默茨（Friedrich Merz）及澤連斯基舉行會晤，討論俄烏戰況及由美國斡旋的停火談判進展。

他還強調法國作為「志願者聯盟」的成員，將會堅定繼續支持烏克蘭，法方將繼續與美方為烏克蘭提供安全保障，形容沒有安全保障就不可能實現穩定持久的和平，因為烏克蘭局勢同時關係到整個歐洲的安全。

馬克龍所指的「志願者聯盟」即是他今年3月與施紀賢共同提出的，由歐洲國家組成維和部隊駐紮基輔，保證烏克蘭安全的一項願景。

美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）早前與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科進行閉門會議，雙方會後透露磋商是「富有成效」，俄方則指普京接受部份美國提出的和平方案。