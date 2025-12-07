俄羅斯外交部：歐洲國家因制裁俄羅斯反損失1.6萬億歐元
撰文：外部來稿(國際)
出版：更新：
俄衛網引述俄羅斯外交部報告稱，歐洲國家的經濟因反俄制裁而在2022年至2025年間損失達1.6萬億歐元（約14.51萬億港元）。
聯合國大會「反對單邊強制措施國際日」會議的總結聲明中稱：「近年來，俄羅斯遭受了西方國家前所未有的經濟壓力。儘管如此，俄羅斯經濟展現出了高度的韌性和適應性，持續穩步增長。顯而易見，單邊制裁正在對發起者自身造成嚴重損害」。
俄羅斯外交部補充說，莫斯科堅信，此類施壓手段的使用嚴重阻礙了公平公正的多中心世界秩序的形成，並強調：「此類措施是『西方集體』新殖民主義政策的主要工具之一。其目標很明確：維持其日漸式微的霸權地位，剝奪全球大多數國家獨立政治選擇的權利，遏制他們的科技和工業發展。」
俄外交部還指出，莫斯科將與全球大多數負責任的國家一道，繼續與非法的單邊主義措施和其他形式的新殖民主義作鬥爭。
