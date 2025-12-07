日本防衛相：中國戰機首次用雷達探照自衛隊戰機

日本防衛省統12月6日表示，中國多艘軍艦在5日、6日駛過沖繩島和宮古島之間的海域，包括航空母艦遼寧號，並且遼寧號還曾在沖繩沖大東島以西海域起降戰機與直升機。日本防衛大臣小泉進次郎在7日凌晨召開記者會，指有從遼寧號上升降的戰機，兩度用雷達探照自衛隊戰機，稱向中方強烈抗議，要求防止再次發生。



日本共同網報道，防衛省指今次是首次發生中國戰機探照日本戰機事件，稱中國的殲－15戰機，分別在周六下午的4時32分至35分，以及下午6時37分至7時8分的兩個不同時段，用雷達間歇性探照空中自衛隊旗下的F－15戰機。

報道指，戰機一般在機首裝備有雷達，旨在用於搜索周圍情況或發射導彈，防衛省進一步指出，中方的意圖不明，強調如果用於搜索，就沒有必要間歇使用。

日本首相高市早苗上月在國會表示，「台灣有事」可能演變成日本的「存亡危機事態」，可以行使集體自衛權，引起中方強烈不滿，要求撤回錯誤言論。