日媒：高市早苗政府擬明年7月成立「國家情報局」

綜合日媒報道，日本政府正着手籌備設立「國家情報局」，以統籌各部會的情報活動，最快可能在明年7月成立。



《時事通信設》12月5日報道，作為高市內閣情報改革的第一步，相關法案將提交明年1月召開的國會例會審議通過。這項消息由多位政府和執政自民黨人士透露。

2025年9月16日，日本東京，位於東京市中心的國會議事堂。（Getty）

據報道，國家情報局將由現有的內閣情報調查室（CIRO）升級而來，整合外務省、防衛省、警察廳、公安情報廳等各情報部門所掌握的資訊。其職級與負責外交和安全政策控制的國家安全保障局相同，並有權指示各部門和機構提供資訊。

報道指，國家情報局將由「國家情報局局長」領導，該職位是現任內閣情報官的繼任者。原內閣情報會議將更名為「國家情報會議」，成員包括首相和相關內閣大臣，國家情報局將作為其秘書處。政府計劃盡快起草一份包含設立該會議內容的法案。

自民黨與維新黨之間的聯合執政協議規定，國家情報局將在2026年國會例會期間設立。該計劃還包括在2027財年尾之前設立「外國情報機構（暫定名）」、建立情報人員訓練機構，以及「盡快通過」反間諜法。

由政策研究會長小林鷹之率領的自民黨情報戰略本部目前正在討論三點：(1) 加強指揮中心職能；(2) 加強外國情報收集能力；(3) 建立防​​止外國幹預的機制。其中，他們正在加快關於加強指揮中心職能的討論，並計劃最早於明年1月向政府提交建議。

2025年10月24日，日本東京，新任首相高市早苗在發表就職演說當日步入國會大樓。（Reuters）

高市政府與執政黨也考慮向國會提交反間諜立法，例如《外國代理人登記法》，該法將要求外國代理人在日本活動時進行登記。然而，有人擔心反間諜立法可能會「導致監控力度加大」，因此他們計劃謹慎調整後再行推進。