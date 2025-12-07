印度夜店爆炸致25死　傳氣缸爆炸起火　多數人逃亡時窒息慘死

印度果亞邦（Goa）一間夜店12月6日晚發生爆炸，事件引發大火致25人喪生。消防接報到場將火救熄，警方指將調查事件，並就後續採取行動。印度總理莫迪（Narendra Modi）稱將向每個遇難者家庭賠償最多20萬盧比（約1.7萬港元）。



綜合印媒報道，事發當地時間凌晨0時04分，首席部長Pramod Sawant表示，死者多為廚房員工，25人中有3人因嚴重燒傷不治，餘下遇難者則因窒息身亡。死者中包括3至4名遊客，當局未有透露年齡和國籍。

印度亞洲國際新聞（ANI）引述印人黨議員Michael Lobo指，死者大多數是當地人，強調「大多數人在奔向地下室時窒息身亡」。

《印度教徒報》（The Hindu）引述當地警察局長指，大火因氣缸爆炸導致，夜店距離州府約25公里，是當地有名的派對場所。

Sawant強調夜店未遵守消防安全守則，將對夜店的營運人員開展調查，並會對縱容店家無視消防安全的當地官員追責。