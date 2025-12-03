印度男16歲車禍失憶與家人失聯　45年後又撞到頭奇蹟恢復記憶回家

印度一名男子16歲時因車禍失憶，與家人失聯45年後竟因頭部再次受傷，奇蹟般恢復記憶，也得以和家人重逢。男子原先名叫里奇．拉姆（Rikhi Ram），1980年在從亞穆納納加爾前往安巴拉途中遭遇嚴重車禍，導致完全失去記憶，連名字都不記得。



綜合《印度時報》等當地媒體，拉姆發生車禍後忘記自己的身世，加上當時通訊不便，家人苦尋無果，父母終生未能得知兒子下落便過世。而他失憶後被朋友取名為喬杜里（Ravi Chaudhary），先是在孟買打零工，後來定居馬哈拉施特拉邦，1994年結婚生子。

印度男子拉姆16歲失憶後，在馬哈拉施特拉邦定居，過了數十年，頭部再度受傷，記憶意外恢復。（Google Maps截圖）

親戚證實他就是45年前失蹤的拉姆：

未料幾個月前他頭部再度受傷後，童年記憶的片段開始在夢中閃現。他向一名大學生求助，透過網路搜尋他在夢中看見的村莊，最終聯絡上當地一間咖啡廳找到親戚，證實他就是45年前失蹤的拉姆。

拉姆11月15日終於帶着妻子和3名子女返鄉，村民紛紛獻花歡迎，兄弟姊妹擁抱他時更忍不住落淚。專家對此表示，因二次頭部創傷恢復記憶的案例極其罕見：

沒有什麼是不可能的，但幾乎沒有這類康復案例的紀錄。

延伸閱讀：台夫車禍致失憶 一件事意外自爆偷食 人妻：他晚上睡覺的時候…

+ 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】