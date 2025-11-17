印度警方拘捕一名克什米爾男子　涉參與新德里汽車爆炸案

印度國家調查局（NIA）11月16日宣布，在新德里逮捕一名來自印控克什米爾地區的男子，指控他參與了上周一的新德里紅堡（Red Fort）汽車爆炸案，該案造成12人死亡、32人受傷。當局指，用於襲擊的汽車是登記在他名下。



被捕男子名為阿里（Amir Rashid Ali），他被控與死在炸彈汽車上的醫生納比（Umar Un Nabi）合謀發動恐怖襲擊。據稱，兩人均來自印控克什米爾。

NIA表示，阿里前往新德里是為了協助同黨購買汽車，以便改裝成炸彈；且納比名下另一輛汽車也被扣押，正在進行法醫檢驗，以獲取更多證據。

警方在紅堡爆炸現場找到了3枚彈殼，其中2枚未經發射。警方表示，這些9毫米口徑子彈並非民用彈藥。

據印媒報道，NIA已經就案件調查詢問了73名證人，包括幾名爆炸中的倖存者。當局表示，當務之急是查明襲擊背後的更大網絡，包括參與策劃、後勤和資金籌措的人員，以確保查明紅堡爆炸案的每個責任人並將其繩之以法。