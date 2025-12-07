美副國務卿批歐盟「不具代表性」　損害北約團結

美國副國務卿蘭道（Christopher Landau，又譯蘭多）12月6日評歐盟政策議程，稱其正在削弱跨大西洋聯盟關係。



蘭道在社交平台X上表示：「歐洲各國不能一邊指望美國保障自身安全，一邊卻通過『未經選舉、不民主且無代表性』的歐盟議程蓄意損害美國自身安全。」

他進一步指出，歐盟在推動審查、經濟自殺/氣候狂熱、開放邊界、蔑視國家主權/推動多邊治理與稅收、支持共產主義的古巴等議程與美國利益與安全背道而馳，卻仍期待美國為歐洲安全提供保障。

美國副國務卿蘭道於2025年11月8日在玻利維亞拉巴斯出席總統宣誓就職典禮後的記者會。（Reuters）

此番言論源於歐盟委員會本週對社交平台X處以1.2億歐元罰款，公司東主、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）隨後公開呼籲「廢除歐盟」。

蘭道指責處罰只是冰山一角，並批評歐盟的政策「完全違背美國利益與安全」，並將其描述爲「文明自殺（civilizational suicide）」。