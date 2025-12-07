美國3囚鑿牆用床單越獄　1涉謀殺未遂犯仍在逃

美國警方表示，三名囚犯周三（12月3日）通過一處破損的牆壁從路易斯安那州一間監獄逃跑，有關部門正全力追捕最後一名在逃的謀殺案疑犯。



根據警方說法，逃逸的3名囚犯分別為26歲的Joseph Allen Harrington，以及24歲的Jonathan Jevon Joseph和Keith Eli，他們通過長期撬動監獄一處腐朽的牆壁，並用床單等物品製成繩索逃跑。

Keith Eli。（Facebook@slpsheriff）

有關部門表示，Joseph Allen Harrington很快被抓獲，Jonathan Jevon Joseph則被發現藏匿於一所住宅後自殺身亡。Keith Eli目前依然在逃。

Jonathan Jevon Joseph周四被警方在一所住宅中發現後，用獵槍自殺身亡。警方曾使用擴音器試圖勸其投降。而因強姦等罪名被關押的Joseph Allen Harrington周五在一次短暫追捕後被抓獲。警方根據線索追蹤至一所住宅，他逃至附近的儲物棚，最終被圍堵並投降。