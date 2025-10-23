古巴逮捕中國芬太尼毒梟 涉在墨西哥越獄 同時遭美墨兩國通緝
撰文：羅保熙

墨西哥安全消息人士10月22日表示，古巴逮捕一名中國芬太尼毒梟，他今年7月在墨西哥居家關押期間逃脫，他同時遭到美國和墨西哥通緝。
綜合外媒報道，墨西哥安全消息人士指，這個中國毒梟名叫張志東（Zhi Dong Zhang，音譯），綽號「王兄」（Brother Wang），他目前正關押在古巴，等待當局對其引渡事宜作出裁決。
2024年10月，張志東在墨西哥被捕，被關押在墨西哥市一座監獄，等候關於引渡至美國的聽證會，美國已就洗錢罪名對他發出逮捕令。
張志東和墨西哥販毒集團西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）與哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。
自美國總統特朗普（Donald Trump）從新入主白宮以來，美國政府持續向墨西哥及中國施壓，以遏制毒品走私，尤其是芬太尼（Fentanyl）毒品。
墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）曾表示，張志東被視為「主要的國際洗錢操盤手」，因他負責「與其他販毒集團建立聯繫，將芬太尼從中國轉運至中美洲、南美洲、歐洲及美國」。
