中國外交部：反對日本炒作「雷達照射」問題　已當場駁回所謂交涉

針對日本聲稱，中國海軍艦載機對日本自衛隊戰鬥機進行「雷達照射」。中國外交部發言人12月7日回應稱，中國軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。發言人指出，事實真相十分清楚，對於中方的正常軍事活動，日本戰鬥機頻繁抵近偵察干擾，才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。



6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為遼寧艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

當日有記者提問，日本防衛大臣小泉進次郎7日淩晨召開臨時記者會，稱中國海軍航母遼寧艦搭載的殲-15戰機於6日下午，在沖繩本島東南的公海上空2次對日航空自衛隊F-15戰機實施斷續雷達照射，並將其定義為「超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為」，還聲稱已向中方提出「強烈抗議」，中方對此有何評論。

中國外交部發言人強調，在當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心，中方對此堅決反對。中方強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。