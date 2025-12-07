中國專家：如果日本重新武裝　美國無法保證日本不會再打美國

針對日本首相高市早苗日前在國會發表的涉台言論，蘇州大學講席教授、全球化智庫（CCG）副主任高志凱12月5日接受內媒《北京日報》專訪時表示，如果日本重新武裝起來搞新法西斯，美國無法保證日本不會再打美國、再發動世界大戰，又指美國應該和中國等國家聯手制止日本新法西斯勢力。



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

高志凱表示，「高市早苗事件」不僅涉及台灣和一個中國原則，實際上涉及幾個根本性的問題。第一，高市試圖推翻1945年日本向中國無條件投降的鐵案。第二，她要違反或推翻日本向中國無條件投降時所作出的各種保證和承諾。第三，高市實際上違反了當前日本憲法規定。日本憲法至今規定日本不能擁有軍隊，且自衛隊官兵不能被派到海外執行作戰任務。

蘇州大學講席教授、全球化智庫（CCG）副主任高志凱。（網絡圖片）

高志凱指出，二戰勝利是中國與美國、蘇聯等同盟國共同取得的勝利，如果以高市為代表的勢力試圖推翻戰敗投降時對中國的承諾，也可能會推翻當時對美國的承諾。

高志凱說，如果日本重新武裝起來，再搞新法西斯，美國無法保證日本不會再打美國、再次發動世界大戰。美國應該和中國等國家聯手制止日本新法西斯勢力的形成、發展、蔓延和失控。

高志凱又說：「高市早苗事件非常嚴重，直接威脅到中國、東亞和整個亞太的安全。如果高市試圖把美國拉下水協助日本威脅中國，她將成為觸發第三次世界大戰的罪魁禍首。這個罪名很重。」