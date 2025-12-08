貝寧總統稱政變謀遭瓦解 西共體宣布派兵助維護秩序
撰文：蕭通
西非國家貝寧（Benin）總統塔隆（Patrice Talon）12月7日晚發布全國講話，稱該國軍隊成功瓦解一宗政變圖謀，局勢已完全得到控制。
西非國家經濟共同體（ECOWAS，簡稱西共體）委員會當晚也發聲明稱，西共體首腦會議主席已下令，立即向貝寧派遣部份武裝力量。這支部隊由來自尼日利亞、塞拉利昂、科特迪瓦和加納的軍隊組成，將協助貝寧政府和軍隊維護該國憲法秩序與領土完整。
塔隆於聲明中稱，有小部份士兵以「虛假訴求」為借口策劃政變，貝寧軍方迅速行動，挫敗了這些人的圖謀。他譴責稱，政變圖謀會為國家帶來災難性後果，「這種背叛行為必須受到懲罰」。
他又表示，他與事件中的受害者，以及一些叛亂分子扣押的人同在，但沒有透露更多內容。路透社報道，無法核實是否有人員傷亡，以及有否人質被劫持。
路透社報道，該國最大城市和經濟重鎮科托努（Cotonou），於清晨有多個街區響起槍聲，士兵們隨後在國家電視台宣布，已經推翻了塔隆的政權。
貝寧當局表示，士兵們只是短暫控制了國家電視台。 截至當日下午，已有14人因涉嫌參與政變而被捕，但當局未提供更多細節。
