馬克龍：中歐貿易嚴重失衡　歐盟或被迫對華加徵關稅

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）警告，如果北京不解決與歐盟日益擴大的貿易不平衡問題，歐盟可能被迫對中國採取「強硬措施」，包括加徵關稅。



據彭博社報道，馬克龍在12月7日（周日）發表於法國《回聲報》（Les Echos）的訪問中表示：「我努力向中方說明，他們的貿易順差是不可持續的，因為他們正在損害自己的客戶，尤其是他們已幾乎不再從我們這裏進口任何東西了。」

「如果他們不採取行動，未來幾個月，歐洲將被迫採取強硬措施，與中國脫鈎，例如像美國一樣，對中國產品加徵關稅。」

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

馬克龍表示，他已就此事與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）進行了討論。

馬克龍剛結束對中國的三天國事訪問，在訪華期間，他呼籲中國加大對法國的投資。

法國正尋求重新調整與中國這個全球第二大經濟體的關係。據法國財政部統計，去年法國對華商品貿易逆差約547億美元（約4257億港元）。中國今年早些時候公佈的數據顯示，2025年上半年中國對歐盟的商品貿易順差飆升至近1430億美元（1.113萬億港元），刷新半年貿易順差紀錄。

去年，法國支持歐盟對中國電動車加徵關稅，導致中法關係緊張升級。北京隨即對法國干邑白蘭地設定最低價格要求，法國豬肉和乳製品業者擔憂他們會是下一個目標。

2025年12月5日，四川省成都市，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在四川大學發表講話。

馬克龍受訪時指美國的對華政策「不恰當」，導致中國商品引流向歐盟市場，加劇了歐洲的困境。他說：「如今，我們被夾在兩者之間，這對歐洲工業是生死攸關的問題」。

但馬克龍也說，歐洲最大經濟體德國不完全認同法國的立場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

