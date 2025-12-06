馬克龍訪成都　飛奔與民眾熱情握手　法媒指似搖滾巨星出行｜有片

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月5日繼續訪華行程。從網上一段影片可見，在保安人員們的簇擁下，馬克龍全力奔向一群程度民眾，其後並與他們熱情地握手。有法國媒體形容場面彷如一位搖滾巨星「出巡」。



法國總統馬克龍在成都飛奔與中國民眾熱情握手：

據法國《世界報》報道，在成都的四川大學體育館外，數百名學生和當地居民排隊迎接馬克龍，有些人甚至等了數小時才等到他的到來。

一名21歲，物料科學系的葉同學表示：「我非常高興也很榮幸他（馬克龍）能來到成都，來到四川大學，」並形容這位法國領導人「魅力十足」。

學生們紛紛舉起手機，鏡頭對準這位法國元首，馬克龍這次訪問的消息迅速透過社交媒體傳開。此前，他5日（周五）上午在當地公園慢跑的影片就已經引起轟動。

另一名20歲的蘇同學在臨時設置的圍欄後說道：「我們在網上看到影片。他看起來很精瘦，很健康。」圍欄是為了控制等候的人群而設置的。

5日下午3時左右，馬克龍抵達校園，學生們爭相與他握手，場面熱烈，與他2023年訪問中國廣州一所大學校園時的情景如出一轍。