美特使：俄烏和平協議「非常接近」 莫斯科要求華府修改提案
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，且僅需要解決兩個重大問題。克里姆林宮方面則稱，美國部分的提案必須做出大幅度修改。
凱洛格表示，兩大懸而未決的問題分別是頓巴斯的未來與烏克蘭扎波羅熱核電廠的歸屬。他周六（12月6日）在列根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上表示：「如果我們能解決這兩個問題，我認為其他事情會相當順利。」
他表示，談判已經進入了「最後10米」。但俄羅斯總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）隨後回應，要求美方對其和平提案做出激進的修改，但並未說明具體內容。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，已與美方特使進行了「實質性」通話。他此前強調，未經公投即割讓頓涅茨克是非法，這將為俄羅斯未來深攻烏克蘭創建平台。
自2022年以來，戰爭已造成雙方超200萬人傷亡，俄方目前控制了烏克蘭約19.2%的領土。
小特朗普：父親或切斷對烏克蘭援助 歐洲應更有承擔德國外長瓦德普爾今起訪華 聚焦稀土鋼鐵貿易與烏克蘭議題《紐時》：烏克蘭政府破壞監管系統滋長貪腐 監事會形同虛設烏克蘭跳水冠軍轉俄羅斯籍 遭撤銷所有獎牌及榮譽