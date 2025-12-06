烏克蘭跳水冠軍轉俄羅斯籍　遭撤銷所有獎牌及榮譽

烏克蘭23歲跳水運動員里斯昆（Sofiia Lyskun）曾在2024年歐洲游泳錦標賽（European Aquatics Championships）奪得女子雙人10米台跳水金牌，近期公開將國籍改為俄羅斯。烏克蘭跳水協會決定撤銷她所有獲得的獎牌及榮譽，並抨擊其此舉「絕對不可接受」。



綜合外媒報道，烏克蘭跳水協會表示，里斯昆並未事先告知協會、教練團或烏克蘭青年體育部，協會「對此深感憤慨並予以強烈譴責」。

該協會在一份對外聲明中表示，「這種做法絕對不可接受，因為它不僅損害了一名運動員的個人聲譽，也損害了整個烏克蘭隊的聲譽。烏克蘭隊每天都在為代表國家參加國際比賽而無私奮鬥。」

2024年7月31日，巴黎奧運會的女子雙人10米跳台決賽中，烏克蘭隊的里斯昆（Sofiia Lyskun，左）和拜洛（Kseniia Bailo）出場。 （Getty）

里斯昆向俄羅斯《消息報》（Izvestia）透露，近年來她意識到自己在烏克蘭的教練指導下「停滯不前」，因為這些教練「都是體操或跳彈床運動員」。她說，「一個來自完全不同領域的人怎麼能教你東西呢？過去幾年在烏克蘭的體育生涯，我意識到自己沒有進步。」

在烏克蘭跳水協會執行委員會的特別會議上，成員一致決定立即將里斯昆逐出烏克蘭國家隊，並剝奪她在該協會指導下獲得的所有頭銜和獎項。此外，協會還將向國際體育機構提出申訴，要求依照現行國際標準對里斯昆實施體育隔離措施。