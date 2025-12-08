和歐洲學者開會　清華學者：發現他們愈來愈自欺欺人

前不久，我參加了今年的柏林外交政策論壇。論壇重點談及歐洲安全和歐美關係，烏克蘭危機成為重中之重。最直觀的感受是，歐洲戰略界被美國突然甩出的「28點俄烏和平計劃」牢牢牽着走，無論是政策制定者、學者還是媒體界人士，幾乎所有討論都從這份未經歐洲參與、卻直接觸及歐洲安全核心利益的計劃展開。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊



論壇上的情緒是複雜的，有驚訝、不滿、焦慮、無奈，但更鮮明的是一種快速蔓延的自我調適。歐洲一方面強調美國事先沒有溝通，另一方面又不斷安慰自己，認為至少特朗普仍然願意處理俄烏衝突。這種情緒變化本身，就標誌着特朗普已經在事實上成功管理了歐洲預期。

在與參會者私下討論中，不少人坦承，他們完全不知道美國會以如此突然的方式公開和平方案。但在抱怨之後，他們又很快強調，「美國仍在關注這一衝突，比我們預想的要好」。這種自我安慰的邏輯，其實反映出歐洲對美國安全承諾的深度結構性依賴：哪怕美國的行為方式已經變得不可預測，歐洲仍寧願相信最糟糕的情況還沒有出現。這不是對美國政策的肯定，而是一種無可選擇的現實判斷。

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）。（柯爾伯基金會）

在特朗普提出和平方案後，歐洲的第一反應自然是不滿。一些歐洲戰略界人士認為，該方案幾乎突破了歐洲多年來堅持的安全紅線，包括不承認以武力改變邊界、反對限制主權國家的聯盟選擇、反對削弱烏克蘭軍隊規模等。

但真正讓歐洲陷入困境的，是他們即使深知方案存在嚴重問題，也無法對抗美國的「安排」，或是獨立應對俄羅斯威脅。論壇上不少專家表示，如果特朗普最終決定放棄烏克蘭，歐洲缺乏足夠的能力單獨對抗俄羅斯。這也解釋了為什麼歐洲的態度迅速從不滿轉向務實，其核心不是認可特朗普，而是認識到自己沒有足夠的戰略備選方案。

同時，此次論壇同步發布了《柏林脈搏》最新民調，數據也揭示了歐洲內部的矛盾心理：只有27%的德國人認為德美關係良好，72%的德國人支持德國在未來十年幾乎翻倍增加國防預算。當前，歐洲社會對美國信任度普遍下降，也接受歐洲必須加強軍力的現實。然而，當被問及德國是否應在歐洲承擔軍事領導角色時，61%的德國人選擇反對。這組數據高度契合當前歐洲的戰略處境，即對「美國不可靠」的危機感增強，但真正承擔安全責任的政治與社會意願仍舊不足。

正因如此，柏林外交政策論壇上出現了許多耐人尋味的表述。有人說「我們需要盡力改善美國的方案，而不是拒絕它」；有人說「目標不是否定特朗普，而是避免他被錯誤信息誤導」。甚至在某些場合，一些人討論的重點已經不是如何構建歐洲戰略自主，而是如何「穩住特朗普」，以免他做出更不利於歐洲的決定。歐洲存在的「思維角色錯位」是特朗普影響力在歐洲具體化的表現，即歐洲不再試圖改變美國，而是主動進行「預期調整」，使之與特朗普的決策模式相吻合。

從更深層次看，這不僅體現出美國政策變動造成的短期壓力，也暴露了歐洲內部長期的結構性制約。歐洲一直希望擺脫對美依賴，但從防務工業、財政資源到戰略文化，歐洲至今沒有形成支撐「戰略自主」的整體能力。《柏林脈搏》民調亦顯示，雖然56%的德國人支持未來向烏克蘭派遣歐洲維和力量，但歐洲國家內部在軍力整合、裝備標準、部署能力方面仍缺乏統一方向。因此，在安全議題上，歐洲仍然無法脫離美國的戰略框架，只能在有限空間內爭取影響力。

在特朗普政府眼中，歐洲的不滿情緒無法轉化為對美國的實質性反制，反而是可被管理的對象。美國通過強勢拋出方案，使歐洲只能在既定框架內被動調整，這本身就意味着美歐力量結構的不對稱正進一步固化。特朗普並未明確要求歐洲讓步，但歐洲卻不得不圍繞美國給定的議題進行政策討論。某種意義上看，特朗普正在以「最小投入」達成對歐洲最大限度的心理塑造。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年3月26日頭戴MAGA紅帽出席由「拯救美國」組織主辦的集會。（Getty)

展望未來，美歐關係並不會走向完全脫鈎。歐洲在地緣政治上沒有脫離美國的選項，美國也不可能完全放棄歐洲這一關鍵盟友，但雙方之間的信任結構正在發生系統性變化。歐洲不再認為美國是可預期、可依賴、可溝通的安全提供者，而更像是一個必須不斷「安撫」、不斷「對衝風險」的強勢夥伴。特朗普已經讓歐洲認識到，美國可能不再把跨大西洋關係視為不可替代的戰略資產，而是一種可以被交易、被重新定義的利益關係。

對歐洲而言，真正的挑戰不在於如何回應一份美國提出的和平方案，而在於歐洲是否能夠在心理上和制度上逐步擺脫對美國的高度依賴，形成一套更穩定的戰略框架。就目前而言，歐洲的戰略自主仍處於概念上高度認同、現實中難以落地的階段，特朗普的出現只是加速揭示了這一矛盾。

綜合柏林外交政策論壇中的多場對話，我最大的感受是，特朗普不需要改變歐洲，只需要讓歐洲接受美國不會改變，而這種接受本身就是預期管理最成功的體現。歐洲對美國的不滿、擔憂與依賴，將繼續共同塑造下一階段的跨大西洋關係。而所謂的美歐裂痕或許並非決裂，而是讓美歐之間逐步形成更現實主義、更具交易性同時也更脆弱的合作關係。