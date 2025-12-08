日本青森近海地震下修為7.5級　海嘯預警降級　逾20人傷

日本氣象廳12月8日晚表示，日本北部近海於當地時間23時15分左右（本港時間22時15分）發生7.6級地震，並向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發佈海嘯警報，預計海嘯將高達3米。新華社報道，日本氣象廳9日凌晨將「海嘯警報」下調為「海嘯注意」級別，同時發布的修正數據，將震級下修為7.5級地震，震源深度54公里。



新華社引述日本廣播協會報道，9日凌晨1時左右，岩手縣久慈港觀測到浪高70公分海嘯；北海道浦河町觀測到浪高50公分海嘯，青森縣八戶港觀測到浪高40公分海嘯。美聯社引述消防部門報道，地震造成至少23人受傷，其中一人傷勢嚴重。日本政府事後已就強震設立官邸對策室。



圖為2025年12月8日，日本近海發生7.6級地震，共同社位於北海道函館市的分社大樓，在地震中有書架和文件掉落。（Kyodo/via REUTERS）

青森縣八戶市12人傷 日政府設官邸對策室

此次地震震中距離青森縣海岸約80公里，震源深度為50公里，日本政府事後就強震設立官邸對策室。首相高市早苗在官邸向媒體表示，整個政府將在最重視人命的方針下團結一致，致力於救助災民和災害應急對策。她還透露說，已經下達指示，要求向國民提供有關海嘯和避難的資訊，並盡快把握受災情況等。

有酒店稱多人傷 搖晃持續約一分鐘

日本放送協會（NHK）報道，青森縣八戶市有酒店員工表示，酒店內似乎有多人受傷，已經叫了救護車，但傷者均意識清醒。該員工稱，地震搖晃持續了大約一分鐘，架子上的東西掉了下來，但估計建築物本身未受到任何損壞。

共同社引述青森縣當局表示，東北町的道路發生塌陷，一名男性受傷，據稱該人尚有意識。此外，據當地消防部門透露，青森縣五所川原市一名70多歲女性在家中因地震導致物品掉落而受傷，不清楚傷勢如何，但尚有意識。

另據消防部門稱，日本青森市的一棟住宅在地震後被發現發生了火災，但不清楚是否與地震有關，也不清楚是否有人受傷。

圖為2025年12月8日，日本近海發生7.6級地震後，日本首相高市早苗在官邸會見記者。（Kyodo/via REUTERS）

逾10萬人接避難指示 約200名旅客滯留新千歲機場過夜

富士新聞網報道，截至9日凌晨1時30分，共有5.2萬戶家庭、超過10萬人接獲避難指示。

NHK指出，海嘯警報發布後，北海道日高市新甲府町於晚上11點27分，向沿海地區的2,024戶居民、3,650人發布了疏散令。目前，該町尚未確認任何損失情況，鎮政府仍在繼續收集資訊。

另外，JR北海道公司稱，截至晚上11點33分，由於地震的影響，所有列車服務均已暫停。營運新千歲機場的北海道機場公司則稱，截至晚上11點40分，該機場正在進行檢查，以確定地震有否對機場的兩條跑道造成異常。

據NHK報道，約200名旅客滯留在北海道新千歲機場過夜。

多座核電廠緊急檢查 包括福島暫無異常

全國多座核電廠也緊急檢查，據東北電力公司、北海道電力公司表示，青森縣的東北電力東通核電站、宮城縣的東北電力女川核電站、福島縣的東京電力福島第一核電站，均未發現任何異常狀況。

日本時事社通報，在青森縣和岩手縣，約有4,200戶一度停電。