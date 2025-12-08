日本青森近海7.6級地震　午夜睹40厘米高海嘯　有酒店稱多人傷

日本氣象廳12月8日晚表示，日本北部近海於當地時間23時15分左右（本港時間22時15分）發生7.6級地震，並向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發佈海嘯警報，預計海嘯將高達3米。日本媒體報道，午夜前，青森縣陸奧市小川原港、北海道浦川港觀測到約40厘米高的海嘯。日查政府已就強震設立官邸對策室。



此次地震震中距離青森縣海岸約80公里，震源深度為50公里。

日本放送協會（NHK）報道，青森縣八戶市有酒店員工表示，酒店內似乎有多人受傷，已經叫了救護車，但傷者均意識清醒。該員工稱，地震搖晃持續了大約一分鐘，架子上的東西掉了下來，但估計建築物本身未受到任何損壞。

北海道疏散至少3000人 JR北海道服務暫停

NHK指出，海嘯警報發布後，北海道日高市新甲府町於晚上11點27分，向沿海地區的2,024戶居民、3,650人發布了疏散令。目前，該町尚未確認任何損失情況，鎮政府仍在繼續收集資訊。

另外，JR北海道公司稱，截至晚上11點33分，由於地震的影響，所有列車服務均已暫停。營運新千歲機場的北海道機場公司則稱，截至晚上11點40分，該機場正在進行檢查，以確定地震有否對機場的兩條跑道造成異常。

多座核電廠緊急檢查 包括福島暫無異常

全國多座核電廠也緊急檢查，其中青森縣的東北電力東通核電站、宮城縣的東北電力女川核電站、福島縣的東京電力福島第一核電站，均未發現任何異常狀況。