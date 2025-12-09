特朗普政府推120億美元援助　為受關稅影響美國農民紓困

美國政府為農民推出一項規模120億美元（約934億港元）的援助配套，以應對美國關稅政策對美國農業的「反噬」。



路透社報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（12月8日）與財政部長貝森特（Scott Bessent）、農業部長羅林斯（Brooke Rollins）以及國會議員舉行圓桌會議時宣布這項計劃。他說，援助配套的資金將來自關稅收入。

一名白宮官員說，玉米、棉花、高粱、大豆、水稻、小麥、薯仔種植戶、牛養殖業者也參加圓桌會議。

美國大豆協會（American Soybean Association）主席，本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭（Caleb Ragland）近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」（I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War）投書。（美國大豆協會網站）

這是特朗普政府鞏固一個關鍵票倉的最新舉措。特朗普今年4月推出大範圍的對等關稅政策，擾亂全球貿易秩序，也導致美國出口市場受阻。美國大豆和玉米等農產品售價低迷，加上化肥和農用機械成本升高，美國農場經營難以盈利，不少農民陷入困境。

農業團體和共和黨農業州議員尋求政府為農民提供援助，部分原因是希望幫助農民購買種子、化肥以及支付明年種植季的其他費用。

儘管美國農民因特朗普與中國的貿易戰而面臨數十億美元的銷售損失，但他們在很大程度上仍然堅定支持特朗普。

特朗普說：「援助配套將為農民提供確定性，幫助他們將今年的收成推向市場並為明年的種植做準備。而且這也有助於他們努力降低美國家庭的食品價格。」

羅林斯說，其中110億美元將用於扶持大田作物農戶，在2月28日前發放。剩餘10億美元將保留給水果、蔬菜和其他農戶，細節仍待敲定。

貝森特稱這些撥款為「調整期內的流動性橋」，目的是為農民提供支持，直到他們從特朗普政府的貿易協議和其他政策中看到收益。

美國參議院農業委員會首席民主黨議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）發表聲明說，特朗普的貿易政策損害農民利益。她說：「讓農民更有保障的最簡單方法就是總統取消關稅。」

此前，外界普遍預期特朗普政府會在10月宣布一項總額達150億美元的農業救助計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

