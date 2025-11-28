特朗普：受惠於關稅收入　或「完全」取消所得稅

美國總統特朗普（Donald Trump）11月27日表示，由於關稅帶來的政府收入，美國政府可能在未來兩年內「完全」取消所得稅。



路透社報導，特朗普周四在與美國軍方人員的通話中稱：「在未來兩年內，我認為我們會大幅削減所得稅，甚至可能完全取消，我們肯定會削減所得稅。可能會完全取消，因為我們獲得的關稅收入將非常龐大」。

不過，美國國會預算辦公室（CBO）上周已將特朗普關稅政策長期可帶來的財政收入預估，下調1萬億美元至3萬億美元（約23.34萬億港元），低於在8月預估的4萬億美元（約31.12萬億港元）。這已不足以抵消特朗普減稅政策估計將造成的財政赤字，或加深美國國債上揚的憂慮。

國會預算辦公室早前估計，美國政府於2025年至2035年間的關稅收入可將財政赤字削減2.5萬億美元（約19.45萬億港元）。(Reuters)

國會預算辦公室早前估計，美國政府於2025年至2035年間的關稅收入可將財政赤字削減2.5萬億美元（約19.45萬億港元），並將國債利息成本降低5000億美元（約3.89萬億港元），較此前估計的可削減3.3萬億美元的財政赤字，並把國債利息成本降低7000億美元為低。