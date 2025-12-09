特朗普12月9日將晤內塔尼亞胡　討論推動加沙計劃

以色列政府發言人周一（12月9日）表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12月29日將會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），討論加沙停火計劃的下一步措施。



以色列政府發言人Shosh Bedrosian表示，兩國元首將討論停火計劃的後續步驟和階段以及國際穩定部隊。

圖為2025年12月7日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會見到訪的德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）後，共同會見記者。（Reuters）

《以色列時報》報道，內塔尼亞胡計劃12月28日至1月4日訪問美國，而這段時間正是許多公務員放假的時期。報道指出，這次會面很可能在特朗普位於佛羅里達州南部的海湖莊園（Mar-a-lago）舉行，該度假村也靠近內塔尼亞胡兒子居住的地方。

特朗普結束戰爭的20點計劃中，一些關鍵問題仍存在巨大分歧，包括哈馬斯解除武裝、戰後加沙的治理以及駐紮在該飛地的國際安全部隊的組成和授權。

周日，內塔尼亞胡對旨在巡邏加薩的多國部隊能否成功解除哈馬斯武裝表示懷疑，但他同時宣誓解除哈馬斯武裝，並強調以色列的實力。