德國總理默茨首訪以色列　重申兩國關係　聚焦加沙局勢

德國總理默茨（Friedrich Merz）12月6日抵達以色列，展開自今年五月上任以來首次訪問，旨在重申兩國傳統緊密關係。此次訪問正值德以關係因加沙戰事持續面臨考驗之際。



默茨在特拉維夫本古里安機場（Ben Gurion airport）受到以色列外長薩爾（Gideon Saar）的迎接，薩爾稱其為「以色列的朋友」，並強調德國是「重要夥伴」。隨後默茨會見了以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog），並預定隨後與內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行會談。

德國總理默茨12月6日到訪耶路撒冷，與以色列總統赫爾佐格會面，並在嘉賓名冊上留名。（Reuters）

訪問前，默茨在約旦與國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）會晤，雙方主要討論了加沙局勢。默茨呼籲加強對加沙的人道援助，要求哈馬斯武裝人員放下武器，並重申德國與約旦均致力於推動「兩國方案」談判。

自2023年10月以來，德以關係因以色列在加沙的軍事行動持續緊張。默茨曾多次批評以方行動造成超過7萬巴勒斯坦人死亡，德國並於今年8月開始限制對以武器銷售。儘管目前處於停火狀態，加沙當地衛生部門統計顯示，衝突已造成逾350名巴勒斯坦人與3名以色列士兵死亡。