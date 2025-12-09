捷克前總理巴比什再上任　或削減對烏克蘭援助

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）周二（12月9日）任命前總理、「不滿公民行動」（ANO）領導人巴比什（Andrej Babis）為新任總理。這位億萬富翁4年來再度執政，期間從自由主義中間派轉向極右勢力、加入歐洲議會內的「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團。他還稱，可能計劃減少對烏克蘭的援助。



巴比什下周一完成組閣後，將從立場強硬的親烏克蘭中右翼政府手中接過權力。他的內閣將包括極右翼、反歐盟且親俄羅斯的自由與直接民主黨（SPD）和「駕駛者為自己」（Motorists）。

2025年12月9日，捷克布拉格城堡，「不滿公民行動」（ANO）領導人巴比什（Andrej Babis，左）被任命為捷克總理後，與總統帕維爾（Petr Pavel，右）握手。（Reuters）

帕維爾在任命儀式上呼籲巴比什，要在當前的安全環境下與歐盟和北約保持牢固的關係。總統說：「我們必須解決許多問題，這些問題對公眾而言並不愉快，這不僅需要遠見，更需要勇氣，需要堅定維護我們對歐盟與北約的承諾，並採取建設性態度。」

巴比什表示：「我們將建議歐盟解決其他問題，不僅是對烏克蘭的援助，還包括能源、增值稅和關稅漏洞等問題。歐盟過於關注支出，而忽視收入。」

他承諾從國家預算中削減對烏克蘭的軍事援助，並表示新政府可能會終止捷克主導的彈藥採購計劃，該計劃從世界各地為烏克蘭採購大口徑彈藥。

圖為2025年10月4日，捷克前總理、億萬富翁巴比什（Andrej Babis）慶祝在大選中選出。（Reuters）

巴比什上週表示，他將把其主要資產愛格富集團（Agrofert）轉移到信託結構中，以解決他在任期間可能存在的利益衝突。