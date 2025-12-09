日本青森地震至少50傷　北海道機場約200人滯留　部份天花掉落

日本本州東北青森縣東部海域12月8日晚上發生7.5級地震，其後錄得多次4級以上餘震，其中一次更達6.4級。央視報道，地震已導致50人受傷。另據日媒報道，北海道新千歲機場亦受地震影響，導致部份天花板掉落。



北海道電視台（HTB）報道，9日早上6時52分左右，新千歲機場有明顯震感，更有天花板被破壞、有碎片落在地上。

此外，由於8日出現暴風雪，該機場有75個航班被取消，導致約200人滯留、要在機場過夜。這人數超出機場通常可接納的150人。

當地時間8日晚上11時15分（香港時間10時15分）左右，青森縣東部海域發生強烈地震，初步監測震級為7.6級，9日淩晨修正為7.5級，震源深度約54公里，東京亦有震感。

日本氣象廳隨後對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、巖手縣發出海嘯警報，多地觀測到海嘯。9日淩晨，氣象廳將全部「海嘯警報」降為「海嘯注意」；9日清晨，氣象廳宣布解除全部「海嘯注意」預警。