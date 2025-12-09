日本7.5級地震　台旅客「肉身護電視」片爆紅　日網：感動但快逃

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，有台灣旅客拍下的第一視角影片在日網瘋傳，只見房間猛烈左右搖晃，桌上物品全數倒落，兩人更在劇烈搖晃中衝上前扶住快要翻倒的電視，讓不少日本網友看了直呼「居然先守護電視，太勇敢了！」



從曝光的影片可以看到，就算地震猛烈搖晃，還是有兩人扶著電視避免掉落，接著特地將電視放倒在地，避免餘震時砸落。這段台灣旅客「守護電視」的影片在X上瘋傳，掀起日本社群熱烈討論，許多網友對台灣旅客的反應既驚訝又感動，紛紛留言致意。

這段台灣旅客「守護電視」的影片在X上瘋傳引起日網討論：

+ 4

有日本網友讚嘆：「青森地震時的台灣觀光客，真的很厲害！酒店的液晶電視都努力守住了，搖晃一停就把電視放平避免再次掉落，太貼心。」

也有人說：

只能感謝台灣人的體貼和善良，但地震停了還是要先逃啊！

不少網友也注意到影片中旅客的語氣，「明明嚇得要命，說話的音調卻柔柔的，感覺人很好。」更多日本網友留言寫下，「困難的情況最能看出本性，看到堅強又善良的台灣人，眼眶都濕了」。

青森縣7.5級地震後，當地辦公室文件散滿一地：

有網友提到先前的地震經驗：

「之前地震時，電視曾飛起變成凶器，把螢幕放平是對的。」

「台灣常有地震，反應可能因此更快吧，總之做得好！」



也有人提醒台灣旅客要把自身安全放第一位：

「電視重要，但請先保護自己的頭」

「拜託先逃命喔！雖然真的很感謝你們」



【延伸閱讀】日本權威教授警告南海海槽地震必發生！ 恐瞬間退回江戶時代（點擊放大瀏覽）

+ 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】