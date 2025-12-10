諾貝爾研究所：和平獎得主記者會取消　馬查多行蹤成謎恐難親臨

挪威諾貝爾研究所（Norwegian Nobel Institute）已取消原定於12月9日（周二）舉行的和平獎頒獎儀式前的記者會，因獎項得主委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的行蹤成謎，也不清楚她能否即時在周三於奧斯陸（Oslo）舉行的和平獎頒獎儀式上現身。



路透社報道，現年58歲的馬查多，過去十年來一直受到委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）領導下政府實施的旅行禁令限制，並已躲藏一年多。挪威諾貝爾研究所表示，目前尚不清楚馬查多的行蹤。

2025年10月11日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，圖為馬查多在當地的支持者在聽聞馬查多奪得諾貝爾和平獎後高舉印有她照片的展示版。（Reuters）

研究所長兼諾貝爾和平獎委員會常務秘書哈普維肯（Kristian Berg Harpviken）稱，「我知道她想來，也知道她正在路上，但我只知道這些。」

諾貝爾和平獎頒獎典禮定於周三在奧斯陸市政廳舉行，屆時挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）、王后索尼婭（Sonja）以及至少四位拉丁美洲國家元首將出席，其中包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）。

2025年9月9日，挪威奧斯陸，挪威諾貝爾研究所的員工手持諾貝爾和平獎章的複製品。（Reuters）

哈普維肯向挪威國家廣播公司NRK表示，「我們將確保這是一場莊重的頒獎典禮，表彰今年的獲獎者，同時聚焦委內瑞拉局勢以及民主對和平的重要性。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後積極介入局部地區衝突，他在今年的諾貝爾和平獎頒授前多次表示，認為自己應當獲得諾貝爾和平獎。他在近期獲得國際足協（FIFA）頒發其設立的首屆和平獎，與特朗普關係良好的FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）曾表示，促成加沙停火的特朗普應獲得諾貝爾和平獎。