特朗普的2026諾貝爾獎工程：加沙停火之後，俄烏停火也不遠了？

本周一（13日），特朗普（Donald Trump）才剛匆匆訪問以色列並到埃及出席雲集區內和歐洲多國領袖的加沙停火「領功會」，如今很快就像他的以色列國會演說所言一般，把注意力重新轉移到叫停俄烏戰爭的問題上。

周四（16日）特朗普同普京（Vladimir Putin）通電談了兩個小時。兩人預計在不久的將來就會到由親俄特朗普政治盟友歐爾班（Viktor Orban）主政的匈牙利布達佩斯跟普京再次會面－－這將是8月中兩人在阿拉斯加會面之後的另一場會晤。

周五（17日），澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也會第三次訪問白宮，外界關注特朗普會否決定向烏克蘭供應早前美國用來打擊過也門胡塞武裝（Houthis）和伊朗核設施的戰斧（Tomahawk）巡航導彈。

特朗普繼續「騎牆」？

由於阿拉斯加「特普會」之後俄烏停火毫無進展，特朗普似乎將施壓對象轉向普京，上月更聲言他認為烏克蘭可以以戰鬥方式取回所有失地，而到10月初多家媒體也報道指特朗普已同意允許美國情報機構向烏克蘭分享遠程打擊俄羅斯境內能源基建目標的情報－－因此，人們對於這次澤連斯基訪美一般持審慎樂觀態度。

10月16日，特朗普在Truth Social上宣布：「總統普京與我將在匈牙利布達佩斯這個雙方同意的地點會面，看看我們是否能夠結束這場『不光榮的』俄烏戰爭。」（網站截圖）

不過，跟普京通電之後，特朗普的立場似乎又再回頭靠近俄羅斯。被問及供應戰斧巡航導彈的問題，特朗普此時則稱美國自己也需要戰斧巡航導彈，暗示不會批出對烏克蘭的供應。

至於特朗普自己多次「只有說沒有做」的對俄制裁限期，在周四，參議院的共和黨多數派領袖圖恩（John Thune）表明將會在未來30日為已提出的制裁俄羅斯法案進行大會表決。相關立法將給予特朗普在法律上毫無疑問的權力去向購買俄羅斯石油產品的國家徵收最高500％的關稅，並包括了多項其他層面的對俄制裁。

可是，白宮官員本周的最新表態依然是要以歐盟跟美國一起實施「次級關稅」為前提－－由於歐盟幾乎完全不可能為此向中國和印度兩大俄羅斯石油買家開徵此等關稅，因此特朗普的對俄制裁威脅大概將會持續停留在「只說不做」的層級。

澤連斯基表明，這次訪美是要談烏克蘭「進攻」的問題。在周四的特普通話之後，澤連斯基大概不能期待太多。

不過，這也不代表特朗普沒有進一步幫助烏克蘭的空間。由有孤立主義傾向的赫格塞恩（Pete Hegseth）主持的美國國防部據報過去幾個月一直阻止烏克蘭用美國已經供應烏克蘭的陸軍戰術導彈（ATACMS）來攻擊俄羅斯境內目標。周五的「特澤會」後，這種限制可能會獲得放寬。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在阿拉斯加州安克雷奇埃爾曼多夫–理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）會面，2人相互握手。（Reuters）

ATACMS的射程（300公里）當然遠遠及不上戰斧巡航導彈（1300至2500公里），但這種放寬也算是有勝於無。

不過，各方將注意力集中在美國會否供應戰斧巡航導彈，其實從一開始就是擺錯焦點。

輸出戰斧巡航導彈的虛實

首先，美國國防部2022年以來只採購了202枚戰斧巡航導彈，但單是用來打胡塞和伊朗已經用掉至少124枚，而美軍採購戰斧的數字近年也屢創新低。雖然美國據估計還有約4000枚戰斧巡航導彈的庫存，但是無論是印太地區，還是特朗普政府對委內瑞拉的潛在軍事行動，都需要用到戰斧，要減省庫存來供應烏克蘭有一定難度。

而且，戰斧本來是設計在軍艦和潛艇上發射的，雖然戰斧也能在堤豐（Typhon）中程飛彈發射系統上發射，但後者的供應吃緊，特別是印太地區對此需求甚大，難以供應烏克蘭。即使美國海軍還可以改裝其他發射器讓烏克蘭在陸上使用戰斧，但從改裝、輸送到訓練需時至少幾個月，對烏克蘭戰爭不會造成任何即時的影響。

2019年8月18日，堤豐中程導彈發射系統在白沙飛彈靶場的發射試驗中成功發射1枚BGM-109戰斧巡弋導彈。（維基百科）

即使特朗普真的決定向烏克蘭輸出戰斧巡航導彈，這只會一種政治表態多於軍事支援。

真正有效的軍事支援是有關俄羅斯境內目標的情報分享。

經過過去大半年的戰事，俄軍雖然一直保持了地面戰場上面的主動，但打來打去依然處於膠着狀態，俄羅斯每日近千死傷只換來極少量的土地。由於普京不願再發布動員令，而俄羅斯內部召募新兵的成本不斷提升（部份地方政府的新兵簽約費達到年平均工資的三四倍），再加上冬天又再迫近，俄軍9月的地面進展已比8月慢了一半。

烏克蘭近兩三個月的遠程攻擊也不斷加重俄羅斯的戰爭成本。9、10月之間，俄羅斯38個主要煉油廠有至少21個受到烏克蘭的無人機攻擊，俄羅斯的石油提煉產能持續被減少兩成左右，部份地區出現汽車需要排長龍入油的情況，而俄羅斯亦不斷將其電油出口禁令多次延長，俄羅斯的燃料出口9月也跌至2022年2月開戰以來的最低點。

雖然烏克蘭的無人機攻擊造成破壞的能力較弱，煉油廠可以不斷維修恢復生產，但不少煉油廠已經多次受到烏克蘭攻擊，維修的速度始終難以追上爆炸的速度。

同時烏克蘭的無人機也不斷演進，如今已經有能力攻擊到離俄烏邊境2000公里的距離。例如一架攻擊距離達1500公里的FP-1無人機，造價只需5.5萬美元，而烏克蘭每天都在生產超過100架。這種攻擊對俄羅斯而言是防不勝防的。

烏克蘭的火烈鳥（Flamingo）陸基巡航導彈：射程達3000公里，可在離地面50米的高度飛行。（IISS）

而烏克蘭自己最近也研發出火烈鳥（Flamingo）陸基巡航導彈，射程達3000公里，可在離地面50米的高度飛行，容易避過雷達，速度亦遠比無人機迅速，更能夠負載比一般單向攻擊無人機多10至20多倍的炸藥。如今火烈鳥的每月產量約7枚，但已在迅速增加，其成本每枚約為50萬美元，成本遠較無人機為高，卻是美國戰斧巡航導彈的大約四分之一。

火烈鳥10月以來已開始用來攻擊俄羅斯境內目標。

在這樣的背景之下，特朗普要援助烏克蘭，最有效的方法其實是提供有關俄羅斯境內目標的情報，而不是輸出戰斧。

俄羅斯冬季攻勢又來了

隨着冬天來臨，俄羅斯對於烏克蘭當然也有新的攻勢。最近，俄羅斯就開始利用大量無人機和導彈集中打擊烏克蘭的天然氣生產地點，至少已折損了烏克蘭六成的天然氣產能。當然，這也是過去三個戰爭之下的冬天的能源攻擊慣例，不過其嚴重程度卻是歷年最高。

俄羅斯一直因應在烏克蘭的美國愛國者（Patriot）導彈防禦系統來調整他們的導彈攻擊模式，如今烏克蘭對於俄羅斯彈道導彈的截擊率已大大減低。

而且，普京近月不斷用灰色地帶的攻擊侵擾歐洲北約成員空域，也導致歐洲國家自己也需要用上更多愛國者來保護自己，而不能進一步大舉供應烏克蘭。

10月9日，烏克蘭北部城市切爾尼希夫（Chernihiv）再次停電。（Reuters）

這些因素則決定了，特朗普在空防問題上能夠幫助烏克蘭的空間甚為有限。

整體而言，無論周五特朗普見完澤連斯基之後有何進一步的決定，俄烏戰爭到2025年即將進入停數之際，依然是處於僵持局面，雙方只是不斷互相消耗。特朗普任何可能範圍的行動也無法改變這一點。

停火的客觀條件

其實，戰爭的終結往往由客觀因素決定。加沙戰爭正是如此。在特朗普宣布停火方案之前，以色列民意早就大比數支持停火，而以軍如果真的要用武力消滅哈馬斯的話，幾乎難以避免進一步造成加沙平民大量死亡，而且需時甚久、人力財力成本極高；而從哈馬斯的角度來看，停火是其喘息之機，而在加沙並無其他有力武裝的背景之下，他們也能夠把握停火初期的空窗期來重建其對加沙的實質控制，交出所有人質來求存，也是值得的賭博。雙方早就有停火的客觀條件，特朗普拿出一個模糊卻合理的方案來，大家當然暫時接受。

俄烏戰爭的情況也是如此。由於烏克蘭不能夠變成「阿富汗撤軍2.0」，特朗普不能完全站在普京的立場來施壓烏克蘭屈辱求和。反過來看，由於俄羅斯說到求也是核武大國，而且對上烏克蘭有明確的長遠軍事優勢，特朗普也不能全力下注烏克蘭去試圖迫使普京放棄他的戰爭目標。

在這樣的兩難之下，唯一能夠讓戰爭停止下來的客觀條件就是讓俄烏雙方都看到繼續消耗下去沒有意義，從而接受一種接近就地停火的妥協，把領土主權問題甚至是烏克蘭未來戰略定位（包括有沒有權利加入北約）的問題暫時擱置。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，在加沙停火協議的簽署儀式上發表講話。（Reuters）

根據挪威諾貝爾委員會的日程，2025年末將是接受和平獎提名的時段，特朗普如今有加沙停火的「功勞」在身，已經算得上是2026年的大熱人選。如果他進一步能促成俄烏停火，就算諾貝爾委員會在意識形態上與特朗普有多南轅北轍，他們也很難不忍痛把獎項交到他手上。

特朗普如今正在做的，就是要製造出俄烏停火的客觀條件，也就是讓雙方都看到繼續打下去沒有意義。

普京最近的發言依然是表明俄羅斯多打個幾年也願意繼續打下去，顯示出他依然相信歐美援烏的韌性最終不及俄羅斯。要製造出停火的客觀條件，特朗普就是要讓普京看到，即使像他這麼一個較為親俄、幾乎只談實利、有半邊孤立主義影子的美國總統也是會繼續長期支援烏克蘭的。

從這樣的角度來看，特朗普即使不願作出「戰斧輸烏」之類的標誌性行動，也依然會展現出繼續支持烏克蘭的意志。

在促成俄烏停火的問題上，各界都一直看不起特朗普。不過，從加沙停火的落實來看，表面言行荒誕又多變的特朗普背後還是有解決實際問題的意願和用人能力。如今他再次把焦點放到俄烏戰爭之上，大家其實不宜太過悲觀。