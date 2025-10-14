委內瑞拉反對派領袖奪諾貝爾和平獎　馬杜羅政府關閉駐挪威大使館

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）因致力促進國內人民的民主權利在10月10日獲得2025年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2025）後，馬杜羅政府在13日宣布因「戰略資源重新分配」關閉駐挪威大使館與駐澳洲大使館，並稱將在布基納法索與津巴布韋新設大使館。



綜合外媒報道，委內瑞拉政府在社交平台表示，關閉駐挪威大使館是委內瑞拉外交使團內部的「重組」，而政府根據「和平與一體化」的「地緣政治原則」關閉駐澳洲大使館，以及加設新大使館的決定。而在兩間大使館關閉期間，委內瑞拉公民的領事服務將由外交使團提供，具體細節將在之後數日公布。

法媒引述挪威外交部發言人Cecilie Roang對關閉大使館一事表示遺憾，「儘管我們在一些問題上存在分歧，挪威仍希望與委內瑞拉保持對話，並將繼續朝這個方向努力」，奧斯陸一直是委內瑞拉反對派與馬杜羅政府之間的談判關鍵調解方。

圖為2025 年1 月9 日，委內瑞拉反對派領導人馬查多（Maria Corina Machado）出席抗議活動。（Reuters）

馬查多在2023年宣布參加2024年的委內瑞拉總統大選，期間備受阻撓之後支持反對派的替代候選人，執政數年的馬杜羅最終再次連任，不過在今年初就職時遭到反對派示威，久未露面的馬查多出席，一度短暫被捕。