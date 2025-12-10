聯合國兒童基金會：加沙停火後逾9000兒童因營業不良入院

聯合國兒童基金會（UNICEF）說，自10月加沙停火協議生效以來，仍有數千名兒童因急性營養不良入院治療。



路透社報道，聯合國兒童基金會周二透露，在第一階段停火協議生效之際，共有9300名兒童接受嚴重急性營養不良治療。

2025年11月22日，加沙城Al-Awda醫院，一名巴勒斯坦兒童在以色列空襲後接受治療，隨後與母親坐在一起。（Reuters）

聯合國兒童基金會發言人英格拉姆（Tess Ingram）在日內瓦的線上簡報會上指出，雖然這一數字低於8月超過1.4萬名的高峰，但仍顯著高於2月至3月短暫停火期間的水平，顯示援助流入依然不足。

她說：「這仍然是一個令人震驚的高數字。被收治的兒童人數是2月份的四倍，因此我們需要看到數字進一步下降。」

英格拉姆還說，相較於衝突持續時，基金會目前已能將更多的援助運入加沙，但仍面臨不少阻礙，包括過境點的延誤與拒絕、路線關閉，以及持續的安全挑戰。她說：「我們確實看到一些改善，但我們繼續呼籲開放加沙地帶所有可用通道。」

2025年11月22日，加沙城（Gaza city），據醫護人員稱在以色列空襲後，巴勒斯坦兒童在Al-Awda醫院接受治療。（Reuters）

她指出，加沙商業供應仍嚴重不足，並舉例說，肉類價格仍高達每公斤約20美元（約156港元），這令一般家庭無法負擔。

她強調：「大多數家庭無法獲得這樣的食物，這就是我們仍然看到營養不良率偏高的原因。」

今年8月，聯合國支持的饑荒監測系統認定，加沙約50萬人，占其人口四分之一，正受到饑荒狀況影響。隨着戰爭持續，兒童受到飢餓的衝擊尤為嚴重，專家警告這些影響可能造成長期損害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

