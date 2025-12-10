美國田納西州聖誕遊行闖入黑熊　人群沿途圍觀驚叫狂拍｜有片

日本近期「熊出沒」事件頻發，美國田納西州加特林堡（Gatlinburg）12月5日的聖誕遊行中也闖入一隻黑熊。田納西州野生動物資源管理局向WVLT電視台表示，被拍到的黑熊可能已經習慣與人類接觸，但如果它將人類視為食物來源，則或需被安樂死。



美國《紐約郵報》（New York Post）報道，根據網上影片，這隻黑熊在裝飾有節日彩燈的空曠道路上閒逛，而圍觀人群則紛紛拿出手機拍照，並一路目送這隻黑熊悠然地走進停車場。

據悉，這隻黑熊後來被發現在翻找垃圾桶。加特林堡市則已重新投資購買防熊垃圾箱，並鼓勵居民正確使用這些設施，以防止熊進入城鎮。

田納西州野生動物資源管理局稱，如果這隻熊開始習慣人群甚至與人有肢體接觸，那麼被安樂死就在所難免，因怕其對人類產生傷害。

所以該機構表示，「請協助我們守護熊的野性，不要與人過分親近，讓他們得以存活。如此一來，我們或許能繼續在人類活動區域目睹熊的身影，同時避免他們對人類失去警戒心。」