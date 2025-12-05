日本一日內多宗熊出沒襲人至少5傷　長野縣78歲老翁遭抓傷｜有片

日本已入冬並開始落雪，本應是野熊冬眠季節，12月4日（周四）卻傳出多宗熊襲擊人事件，造成至少5人受傷。



日本媒體就熊襲擊人的報道：

據《日本新聞網》報道，在長野縣野澤溫泉村，一名老翁在清理積雪時遭到熊襲擊受傷。

12月4日上午，在長野縣野澤溫泉村拍攝的一張照片顯示，一輛被雪覆蓋的汽車附近似乎出現一隻野熊。

大約在照片拍攝前15分鐘，一名78歲的老翁在距離照片拍攝地點約150米的地方遭到熊的攻擊。

目前尚不清楚照片中的熊是否與攻擊老人的熊是同一隻。

據警方稱，這名老人當時正在自家門前鏟雪，熊突然出現。他臉部被抓傷，左大腿被咬了四口。

老人已被送往醫院，目前意識清醒，傷勢並無生命危險。

12月4日亦發生一系列與熊襲擊人的事件。

凌晨時分，在富山市，一對七旬老夫婦在送報紙時，被一頭熊抓傷臉部及其他部位。兩人臉部均有出血，但傷勢並無生命危險。

在岩手縣奧州市，一名女子在尋找愛犬時，突然遭到一頭身長約一米野熊的襲擊，該熊從路邊竄出。

島根縣益田市亦有人被熊襲擊受傷。

報道指，即使進入十二月，熊襲擊人事件仍然時有發生。專家警告說：「即使在十二月，我們也需要對熊保持警惕。」

岩手大學副教授山內孝義表示：「過往人們常說，下雪了就不用擔心了，但實際上，氣溫和降雪並不會促使熊提前冬眠。熊仍然會在戶外活動。」

即使在十二月氣溫較低的時候，如果食物充足，例如柿子，熊也可能出現在人類居住區。

「我可以肯定地說，熊在（明年）早春肯定會出現。過去幾年，它們在早春時節就出現在城市裡。」