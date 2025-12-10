民主剛果安全局勢惡化　聯合國指20萬人逃亡　中國使館緊急提醒

路透社引述聯合國12月7日聲明指，剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）東部近日局勢升溫，至少74人遭殺害，其中多半是平民，另有83人受傷送醫，嚴峻局勢還在近期令民主剛果以東的20萬人逃離家園。中國駐民主剛果使館則緊急提醒中國公民切勿前往涉事地區，呼籲仍留在當地的中國公民和企業盡快撤離。



報道引述地方官員與居民表示，獲得鄰國盧旺達支持的武裝組織「3月23日運動」（M23）正朝湖濱重鎮烏維拉（Uvira）推進，並與民主剛果軍隊及地方團體在烏維拉鎮北方數個村落交戰。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周四在華盛頓特區主持儀式，見證民主剛果與盧旺達兩國總統正式簽署和平協議，不過僅協議簽署次日，民主剛果東部就再度爆發戰事。

2025年12月4日，美國華盛頓特區，圖為特朗普見證盧旺達與民主剛果簽署和平協議。（Reuters）

央視新聞12月10日報道指，因應安全局勢惡化，中國駐剛果（金）（即民主剛果）使館再次鄭重提醒，中國公民切勿前往剛東部北基伍、南基伍、伊圖里、上韋萊等省，亦不得從盧旺達、烏干達、布隆迪、坦桑尼亞、贊比亞、中非等國越境前往上述地區，仍在剛果（金）東部地區駐留的中國公民和企業應盡快撤離。如遇緊急情況，請及時報警並同中國駐剛果（金）等國使館聯繫。

剛果（金）報警電話：+243-818906284；+243-816770006；+243-827205000

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308；+86-10-65612308駐剛果（金）使館領事保護與協助電話：+243-851474669

