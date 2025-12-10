歐盟對Google啟動反壟斷調查　指其搜索引擎或扭曲AI市場競爭

歐盟委員會（European Commission）12月10日正式對Google啟動反壟斷調查，指控這家科技巨頭涉嫌濫用市場支配地位，未經適當補償即利用網絡出版商內容及YouTube影片訓練其人工智慧模型，或嚴重扭曲AI市場競爭。



歐盟的調查主要針對兩項行為。首先是，Google在搜尋結果中推出的「AI概覽」及「AI模式」功能，被指未經適當補償且未提供拒絕選項，即摘要並使用出版商內容。其次是，YouTube上傳的影片被用於訓練Google的生成式AI模型，但創作者同樣未獲報酬且無法選擇退出。與此同時，YouTube政策禁止其他AI開發者使用其平台內容。

歐盟委員會表示，措施反映歐盟致力保障線上媒體及內容創作者權利，在日益發展的人工智能市場內，維護公平競爭。

歐盟旗幟：圖為2023年2月1日，歐盟旗幟在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外隨風飄揚。（Reuters）

Google發言人回應稱，此調查「有可能扼殺競爭激烈市場中的創新」，並表示人們應享受最新技術帶來的益處，公司將繼續與相關產業合作，助力它們向AI時代轉型。

歐盟近年多次引用反壟斷規定重罰Google，如2017年裁定其濫用搜索引擎主導地位及導引流量，判罰24億歐元； 2018年，歐盟又裁定該公司濫用手機安卓系統主導地位，向手機製造商等設限，判罰43億歐元。

若這次調查屬實，Google的行為可能違反《歐盟運作條約》（Treaty on the functioning of the European Union, TFEU）中禁止濫用市場支配地位的規定。歐盟委員會此次調查無明確結束期限，將視案件情況而定。