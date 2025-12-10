韓國國防部就中俄軍機未經通報進入防識區提出交涉

韓聯社報道，韓國國防部12月10日正式就中俄軍機前一日進入其防空識別區（KADIZ）一事，已通過外交渠道向兩國提出嚴正交涉。國防部國際政策官李光錫（音譯）當天上午分別致電中國及俄羅斯駐韓大使館國防武官抗議。國防部表示，韓軍將在遵守國際法的前提下積極應對防空識別區內周邊國家軍機的活動。



根據韓國聯合參謀本部周二的消息，7架俄羅斯軍機與2架中國軍機當天一度進入韓國東部及南部海域上空的防識區。俄羅斯軍機進入東部的鬱陵島和獨島上空防識區，中國軍機則進入南部的離於島上空防識區，之後兩國軍機在對馬島上空會合。中俄軍機在韓國防識區停留約一小時後離開，未進入韓國領空。

韓軍在中俄軍機進入防識區之前已探測到相關動向，並出動空軍戰機採取戰術措施，以防突發情況。

中俄聯合軍演（資料圖片， China Photos/Getty Images）

據悉，中俄軍機通常每年一至兩次在韓半島附近空域進行聯合軍演。韓方通過韓俄海軍熱線詢問，俄方回應此為常規訓練且不會進入韓國領空。由於韓中兩軍未設熱線，雙方未就此溝通。

值得關注的是，俄方長期以來認為韓國自行劃設的防識區缺乏國際法依據，不承認韓方管轄權。而中方軍機所進入的蘇岩礁（韓國稱為「離於島」）上空，則屬於韓中雙方各自劃設的防識區重疊空域。