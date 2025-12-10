英媒：聯儲局主席人選最終面試本週啟動　哈塞特與其他3人競爭

英媒12月10日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本週即將啟動聯儲局主席的最後一輪面試，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）將與另外三名候選人競爭，以接替現任主席鮑威爾（Jerome Powell）。



報道引述三名高級政府官員表示，特朗普和財政部長貝森特（Scott Bessent）計劃於10日會見聯儲局前理事Kevin Warsh。

2025年6月27日，美國華盛頓，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在白宮外接受電視採訪。（Reuters）

官員透露，貝森特向白宮提交一份包含四人的名單，哈塞特和Kevin Warsh都在其中。另外兩人將從其他候選人中選出，這些人選包括聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman），以及貝萊德集團的里德（Rick Rieder）。

在英媒報道他本週將開始對下任主席人選進行最終一輪面試後，特朗普說：「我們會考慮幾個人選，但我已經知道自己想要誰了。」

預計特朗普和貝森特下週至少會進行一次面談，然後在1月初宣布最終決定。特朗普的白宮幕僚長Susie Wiles也可能參加面試。而總統的提名人選需要經過參議院確認。

2025年9月17日，美國華盛頓特區，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在聯邦公開市場委員會發布利率政策聲明後舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

官員表示，儘管一些華爾街投資者擔心、哈塞特與總統關係過於密切，可能會過於激進地降息，但哈塞特仍然是5月接替鮑威爾擔任主席的熱門人選。但決定繼續進行更多面試表明，哈塞特的當選並非板上釘釘。官員們也提出他任期可能縮短的可能。