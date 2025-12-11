俄羅斯聖彼得堡市集大火至少1死　爆炸聲四起建築陷入火海｜有片

俄羅斯聖彼得堡（St. Petersburg）一個市集12月10日下午起火，至少1死，大火引發後迅速蔓延，整個市集似陷入火海。消防接報到場，並控制火勢，目前起火原因未明。



綜合外媒報道，事發當地下午5時，涉事市集有地上兩層樓高，約有200間售賣蔬菜、水果、肉品及服飾的店鋪。火場在事發後擴大，最大延燒面積約達1500平方米。

俄媒URA.NEWS引述俄羅斯緊急部門指，消防人員耗時兩個半小時以控制住火勢，救援人員疏散100人。俄媒spb.kp.ru報道指，有30名消防人員到場滅火，並在當晚8時將火勢控制到局部，還在9時於建築碎屑下發現1名遇難者的遺體，死者身份有待確認。

歐洲傳媒NEXTA報道指，事件中另有一名男子墮樓致腿部骨折，目前已被送院救治。

報道引述目擊者指，有聽見強烈爆炸聲傳出。報道引述初步數據，指火災原因可能是電線故障。