澳洲新南威爾斯叢林大火　聯邦及州政府即時啟動救災機制

澳洲新南威爾斯州（NSW）悉尼以北的中部海岸（Central Coast）發生叢林大火，截至12月7日，州內仍有超過60個火場。聯邦及州政府表示已啟動救災機制，為受影響災民提供援助。



路透社報道，總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，預計今年夏季與近年一樣同樣面對叢林大火的威脅，不過他慶幸在中岸的大火沒造成人命傷亡。

報道指，今次大火由酷熱天氣引起，聯邦及新州的工黨政府發聲明指，初步評估顯示多間房屋損毀，並造成私人財產、重要基建、農業及國家公園等損失，當局已向州內6個受影響地區啟動救災援助，包括即時向災民提供即時財政援助，以及協助清理現場及重建等。

新州鄉郊消防部門指，當地仍有2個火場仍然失控，而在中岸的大火中，至少12棟房屋被燒毀、數百公頃土地被波及、約60人需要疏散。

2025年12月6日，澳洲新南威爾斯州中央海岸庫勒旺（Koolewong）的格倫羅克大道（Glenrock Parade）附近，消防員在被叢林大火摧毀的房屋現場進行救援。（AAP/Dan Himbrechts via REUTERS）

澳洲氣象部門預測全國大部分地方將受到酷熱天氣侵襲，因此警告當地在今年夏天發生叢林大火的風險甚高，新州則是其中一個高危地區。澳洲曾在2019至2020年的夏季發生嚴重叢林火災，焚毀面積與土耳其相近，並造成33人喪生。