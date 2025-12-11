日本熊出沒｜長野縣滑雪驚魂記　滑雪者身後驚現野熊狂奔｜有片

儘管日本已經入冬並開始落雪，但依然有熊出沒事件發生。近日，日本網上一段影片就拍下一頭熊在長野縣白馬滑雪場出現，更一度在一名滑雪者身後急速狂奔。因應這個消息，巡邏隊已趕赴現場。



日本媒體就長野縣白馬滑雪場熊出沒的報道：

據《全日本新聞網》12月10日（周三）報道，這段影片是在8日（周一）拍下，一名男子在長野縣白馬滑雪場滑雪時，用360度全景相機拍攝的。

當時大約是早上8時30分，他正沿着雪坡滑行，頭頂是湛藍的天空。

然而，滑行約40秒後，男子左側出現了一個黑影。黑影似乎正朝他跑來。

這頭熊從男子身邊非常近的地方掠過，男子被這突如其來的遭遇嚇了一跳。

他迅速滑下山坡，安全脫險。

日本「熊災」始末：

據報道，此時纜車上的旅客聯繫了滑雪場。

回看錄影，可以看到這隻熊高速靠近男子，似乎在追趕他。

遭遇熊的男子表示：「它突然從山坡下衝出來，我差點撞到它。我們四目相對，我當時嚇了一跳。」

滑雪場：已加強巡邏

遭遇熊的男子又指：「我滑雪的時候一直看着前方，但為了做一個特技動作，我繞到雪道的盲區，結果一時看不見了。當我再次望向前方時，我突然意識到「有隻熊」，當時我完全措手不及，非常驚訝。就像是我一轉身，就看到一隻熊。它一直追着我，但我身穿雪地鞋，所以我最後放棄了。」

他表示：「感覺它更像是一頭大熊，而不是幼熊。它的體型介於中型和大型之間，所以肯定很大。如果我摔倒了，它肯定會追上我；如果我撞到它，它可能會攻擊我，所以真是千鈞一發。」

發現熊的滑雪場已加強巡邏，工作人員隨身攜帶防熊噴霧。