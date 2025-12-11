美佛州公路發生罕見意外　小型飛機急降公路險「削車頂」｜有片

美國佛羅里達州可可亞（Cocoa, Florida）95號州際公路12月8日傍晚發生驚險事故，一架小型飛機因故障緊急降落時，撞上一輛行駛中的汽車。事故過程被後方行車記錄器完整拍下。聯邦航空總署（FAA）已經介入主導調查此案。



事發於周一下午約5時45分，涉事的Beechcraft 55型雙引擎飛機在布雷瓦德（Brevard）縣路段迫降。飛機機頭嚴重損毀，橫跨多條車道，涉事汽車後方及側面亦明顯變形。57歲女司機受輕傷送醫，而27歲飛行員及同齡乘客則未受傷。

從影片可見，一架小型飛機從後方高速追撞之後，因衝撞力道而彈到汽車車頂，隨後墜落至受害汽車左側。雖然撞擊瞬間火花四濺，所幸涉事汽車並未翻側，僅出現車體變形，並滑向右側道路，導致公路交通一度癱瘓。

當局其後封閉公路部份路段數小時進行清理。聯邦航空管理局正調查迫降原因，而佛州公路巡警則跟進車輛碰撞部分。

震驚的駕駛人在佛羅里達州布雷瓦德郡I-95公路上，一架小型飛機降落在一輛車頂時停下。（X）

巧合的是，同日下午約2時，距奧蘭多約46英里的德蘭市亦有另一架Cessna 172 型飛機緊急降落，一日內發生兩宗同類事件。